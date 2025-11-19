U Gradačcu sutra 26. kantonalno takmičenje učenika o opasnostima od mina

U Sportskoj dvorani Skenderija u Gradačcu u četvrtak će biti održano 26. kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz programa upozoravanja na opasnosti od mina, a početak manifestacije najavljen je za 10 sati. Organizatori su pozvali medije da proprate događaj koji već dugi niz godina ima za cilj podizanje svijesti među najmlađima o rizicima koje mine i druga eksplozivna sredstva i dalje predstavljaju u Bosni i Hercegovini.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovat će deset ekipa koje su ostvarile pobjede na općinskim i gradskim nivoima, čime su stekle pravo da predstavljaju svoje škole i zajednice na kantonalnoj smotri znanja. Učenici će kroz različite zadatke pokazati koliko poznaju pravila ponašanja na rizičnim područjima, ali i koliko su savladali vještine prepoznavanja potencijalno opasnih situacija.

Pobjednička ekipa kantonalnog takmičenja predstavljat će Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju koje će biti održano 29. novembra, čime se otvara mogućnost da učenici stečena znanja odmjere s vršnjacima iz cijele Federacije BiH.

Organizatori ističu da je kontinuitet ovakvih takmičenja od izuzetne važnosti jer se kroz edukaciju najmlađih direktno doprinosi prevenciji nesreća i dugoročnoj sigurnosti zajednica koje su decenijama suočene s posljedicama ratnog nasljeđa.