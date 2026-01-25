Timovi FUCZ-a na terenu u 11 gradova i 5 opština: Uništena eksplozivna sredstva i municija

Foto: FUCZ

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u periodu od 9. do 23. januara 2026. godine obavljali su redovne zadatke uklanjanja eksplozivnih sredstava (UES) na području više lokalnih zajednica, saopćeno je iz FUCZ-a.

Kako navode, aktivnosti su provedene u opštinama Banovići, Bosansko Grahovo, Novo Sarajevo, Tešanj i Tomislavgrad, te u gradovima Živinice, Zenica, Goražde, Čapljina, Mostar, Livno i Konjic.

“U okviru ovih aktivnosti, timovi FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su i uništili 31 eksplozivnih sredstava i 394 komada streljiva”, saopćili su iz Federalne uprave civilne zaštite.

