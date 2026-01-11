Uklanjanje mina i municije: Aktivnosti FUCZ-a u deset gradova i općina

Foto: FUCZ

U periodu od 26. decembra 2025. do 9. januara 2026. godine timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) provodili su redovne zadatke uklanjanja eksplozivnih sredstava na području više općina i gradova u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti su realizovane na području općina Kreševo, Kalesija, Vogošća i Sarajevo – Novi Grad, kao i u gradovima Goražde, Visoko, Tuzla, Livno, Cazin, Bihać i Ljubuški.

Kako je saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite, tokom navedenog perioda uklonjeno je i uništeno ukupno 26 komada eksplozivnih sredstava, kao i 916 komada različitog streljiva.

„Timovi FUCZ-a su, osim redovnih zadataka, izvršili i uništavanje eksplozivnih sredstava za potrebe akreditiranih, odnosno komercijalnih deminerskih organizacija“, naveli su iz Federalne uprave civilne zaštite.

