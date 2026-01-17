FUCZ upozorio na naglo topljenje snijega u Federaciji BiH narednih dana

Novi snijeg i led prijete Tuzlanskom kantonu, ljekari uputili apel građanima

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) upozorila je stanovništvo i nadležne službe na rizike naglog topljenja snijega uslijed najavljenih viših temperatura zraka narednih dana. Kako su naveli, upozorenje je izdano u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, zbog mogućih posljedica naglog porasta temperatura.

“Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje se porast temperatura zraka koje može dovesti do intenzivnog topljenja snijega, porasta vodostaja rijeka i potoka, te mogućnosti pojave lokalnih poplava. Također, zbog zasićenosti tla vodom, postoji povećan rizik od klizišta i odrona, naročito na ranije evidentiranim i ugroženim područjima”, naveli su iz FUCZ-a.

Preporuke službama: Pojačati praćenje stanja i provesti preventivne mjere

U cilju zaštite života i imovine, FUCZ preporučuje nadležnim službama da pojačaju praćenje stanja na terenu i preduzmu potrebne preventivne mjere.

“Cilj ovih mjera je da snage na terenu budu spremne kao prvi odgovor, u skladu sa svojim nadležnostima, obavezama i važećim planovima zaštite i spašavanja, te da pravovremeno reaguju na moguće opasnosti radi zaštite ljudi i materijalnih dobara na području kantona, općina i gradova”, dodaju iz FUCZ-a.

Preporuke građanima: Očistite odvode, pratite obavještenja, izbjegavajte nestabilne padine

Građanima se preporučuje da prate zvanična obavještenja nadležnih institucija i službi, poduzmu mjere samozaštite i zaštite imovine, posebno objekata u blizini vodotoka, te da gdje je moguće očiste odvodne kanale, šahtove i prilaze objektima. Također se savjetuje izbjegavanje kretanja u blizini nestabilnih padina, klizišta i odrona, a u slučaju uočavanja izlijevanja vode, odrona ili drugih opasnosti, da odmah obavijeste nadležne službe.

FUCZ navodi da u saradnji s drugim nadležnim institucijama kontinuirano prati stanje na terenu, uz poziv građanima na oprez i odgovorno ponašanje.

Brojevi za hitne slučajeve: 121, 122, 123 i 124

U slučaju neposredne opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, iz FUCZ-a podsjećaju da je potrebno odmah pozvati: Operativni centar civilne zaštite 121, Policiju 122, Vatrogasce 123 i Službu hitne medicinske pomoći 124.

