Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 02.07.2026. godine (četvrtak) na području Grada Tuzle:

– u ulici Dr. Ibre Pašića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u ulicama Gine Herman i Bime Adžajlića u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

Dana 03.07.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle u ulicama Uzeira Mehičića i Balibegova Mahala u vremenu od 09:00 do 11:00 sati. Općine Banovići u ulici Alije Izetbegovića od br. 11 do br.19 i ulici 119. Muslimanske brdske brigade od br.1 do br.29 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. Grada Živinica u ulicama Oslobođenje i 1. Ulica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Grada Gračanice:

– u naselju oko puta za Terme, te u naseljima Donja Orahovica Rječica, Donja Orahovica Karići, Kačanik, Makovci, Hotilj, Kulići i Turkovići u vremenu od 09:00 do 09:30;

– u naselju Donja Orahovica Rijeka i kompletnom naselju Gornja Orahovica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.