Belamionix u četvrtak počinje s radom kasnije nego inače

Belamionix će u četvrtak, 2. jula 2026. godine, s radom početi od 10:00 sati zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Iz Belamionixa su poručili da su rijetki trenuci kada gotovo cijela zemlja ne spava iz istog razloga, a upravo takva noć očekuje se večeras, kada Zmajevi igraju jedan od najvažnijih susreta na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država počinje u 2:00 sata po našem vremenu, zbog čega su odlučili omogućiti uposlenicima da bodre reprezentaciju do posljednje sekunde, ali i da se odmore nakon noći koju će, kako se nadaju, pamtiti zauvijek.

Kako je navedeno, Belamionix će u četvrtak raditi od 10:00 sati.

Iz ove kompanije uputili su i poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, uz poruku da su večeras svi jedan tim.