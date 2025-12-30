Belamionix objavio radno vrijeme za predstojeće novogodišnje praznike

Belamionix je objavio radno vrijeme za predstojeće novogodišnje praznike, uz obavijest koja se odnosi na period kraja decembra i početka januara u svim njihovim poslovnim jedinicama.

Kako je saopćeno iz kompanije Belamionix, 31. decembra sve poslovne jedinice, uključujući markete, restorane i tržne centre, radit će do 18:00 sati. Prvog januara, koji je neradni dan, objekti neće raditi u Federaciji BiH, Brčko Distriktu, Doboju, Prijedoru i Brodu.

Drugog januara radno vrijeme bit će prilagođeno po gradovima. U Federaciji BiH taj dan je neradni, dok će u Brčko Distriktu objekti raditi do 14:00 sati, u Doboju do 12:00 sati, u Prijedoru do 13:00 sati, a u Brodu će i 2. januar biti neradni dan.

Iz Belamionixa su ovom prilikom uputili čestitke kupcima i uposlenicima, uz želju za sretnu i uspješnu Novu godinu, te pozvali građane da prazničnu kupovinu planiraju na vrijeme.

