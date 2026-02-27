Bingo objavio radno vrijeme za predstojeći praznik

Bingo je objavio radno vrijeme za predstojeći praznik i produženi vikend, uz poziv kupcima da na vrijeme planiraju svoju kupovinu i prilagode nabavku osnovnih potrepština.

Iz ove kompanije poručuju da će tokom prazničnih dana doći do izmjena u radu pojedinih objekata, te da će radno vrijeme varirati u zavisnosti od lokacije. Upravo zbog toga kupcima se savjetuje da prije odlaska u kupovinu provjere tačne informacije za svoj grad ili naselje.

Praznični dani tradicionalno donose pojačanu kupovinu, posebno kada je riječ o prehrambenim proizvodima i potrepštinama za domaćinstvo, pa iz Binga naglašavaju da je važno blagovremeno se informisati kako bi se izbjegle gužve i nepotrebna čekanja.

Sve detalje o radnom vremenu tokom praznika i produženog vikenda kupci mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici kompanije, putem linka sa objavljenim rasporedom rada za sve poslovnice.