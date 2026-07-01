Komisija za nacionalne spomenike BiH deblokirana nakon 10 godina

Komisija za nacionalne spomenike BiH trebala bi nastaviti rad u punom kapacitetu nakon što je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u utorak usvojilo odluku o imenovanju novih članova, među kojima su i strani eksperti predloženi od UNESCO-a.

Odluka je usvojena glasovima članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, dok je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović glasala protiv. Cvijanović nije ponudila svoj prijedlog za člana Komisije, zbog čega ta pozicija za sada ostaje upražnjena.

Prema dostupnim informacijama, Cvijanović je pokušala imenovanje stranih članova predstaviti kao pitanje vanjske politike, pozivajući se na tumačenje poslovnika, ali takvo nastojanje nije prihvaćeno. Nakon sjednice najavila je da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

Komisija za nacionalne spomenike BiH dobija domaće i strane članove

Za člana Komisije na novi mandat imenovan je Zoran Mikulić, diplomirani pravnik, koji je i do sada obavljao dužnost člana Komisije za nacionalne spomenike. Mikulić je ranije obavljao više javnih funkcija, među kojima su dužnosti federalnog ministra pravde, savjetnika člana Predsjedništva BiH, časnika za vezu sa Međunarodnim tribunalom u Haagu, te predsjednika komisija za polaganje pravosudnog i stručnog ispita u Federaciji BiH.

Za člana Komisije imenovan je i Mirzah Fočo, bosanskohercegovački arhitekta, konzervator i stručnjak za zaštitu kulturne baštine. Fočo se ovom oblašću bavi više od dvije decenije, a od 2015. godine obavlja dužnost izvršnog funkcionera Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Prije imenovanja na tu funkciju bio je pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe u Komisiji. Tokom njegovog rada Komisija je dobila više priznanja, među kojima su nagrada Europa Nostra Evropske unije za kulturno naslijeđe 2010. godine, kao i Povelja Federalnog ministarstva kulture i sporta za doprinos očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Strani eksperti vraćeni nakon deset godina

Posebnu pažnju izazvalo je imenovanje stranih članova Komisije, koje je predložio UNESCO. Riječ je o italijanskom profesoru Francescu Bandarinu i profesoru Georgeu Okellu Abunguu iz Kenije. Njihovim imenovanjem strani eksperti se, nakon deset godina, vraćaju u Komisiju za nacionalne spomenike BiH.

Francesco Bandarin je italijanski arhitekt i urbanista. Diplomirao je arhitekturu na Institutu za arhitekturu u Veneciji, a magistrirao urbano i regionalno planiranje na Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyju. Obavljao je dužnost direktora Ureda za posebne projekte zaštite Venecije i njene lagune, a 2000. godine imenovan je za direktora UNESCO-ovog Centra za svjetsku baštinu. Na toj funkciji ostao je deset godina, nakon čega je od 2010. do 2017. godine obavljao dužnost pomoćnika generalnog direktora UNESCO-a za kulturu.

George Okello Abungu je kenijski arheolog, antropolog i međunarodno priznati stručnjak za kulturnu baštinu, obrazovan na Univerzitetu Cambridge. Bivši je generalni direktor Nacionalnih muzeja Kenije, a trenutno je glavni izvršni direktor konsultantske kuće Okello Abungu Heritage Consultants. Njegov stručni rad usmjeren je na dekolonizaciju muzeja, restituciju kulturnih dobara i održivi razvoj.

Očekuje se da će Željka Cvijanović ovu odluku pokušati osporiti u Narodnoj skupštini RS-a, pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li se u ovom slučaju takav mehanizam može primijeniti, s obzirom na tumačenja da imenovanje članova Komisije ne spada u pitanja na koja se može povući vitalni nacionalni interes.