Džeko uoči SAD-a: Na terenu se nešto pita i nas

Džeko uoči SAD-a poručio je da je reprezentacija Bosne i Hercegovine potpuno svjesna značaja utakmice nokaut faze Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali i da Zmajevi vjeruju u vlastiti kvalitet i mogućnost plasmana u narednu rundu.

Dan prije historijskog susreta, bh. reprezentativci odradili su službeni trening na San Jose Park stadionu, a novinari su prije treninga razgovarali s igračima. Kapiten Edin Džeko istakao je da je riječ o posebnom trenutku za cijelu ekipu, jer je Bosna i Hercegovina prvi put izborila nastup u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

“Iskreno, ne znam je li ovo najveća utakmica do sada, ali što se tiče Svjetskog prvenstva sigurno jest, s obzirom na to da smo prvi put izborili nokaut fazu. Ponavljam prvi put smo ovdje tako da je ovo potpuno novo iskustvo za cijelu momčad, posebice za mlađe igrače, pa na koncu i za mene”, kazao je Džeko.

Džeko uoči SAD-a govorio o snazi protivnika

Kapiten bh. reprezentacije naglasio je da je američka selekcija brza, organizovana i kvalitetna, posebno jer igra pred domaćom publikom. Ipak, poručio je da Bosna i Hercegovina nije slučajno došla do ove faze takmičenja.

“Cijeli svijet trenutno priča o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolja moguća promocija naše države. Imamo sjajnu priliku na terenu pokazati ono što najbolje znamo. Sigurno je da nas ne čeka lagana utakmica, Amerikanci su brza i jako dobro organizirana ekipa, ali nismo ni mi tu slučajno, imamo mi svoje adute i kvalitete. Svjesni smo svojih mogućnosti i vjerujemo u sebe, baš kao što smo vjerovali i uoči utakmica s Walesom i Italijom. Ekipa koja ne vjeruje ne može ni doći do ove faze”, dodao je Džeko.

Govoreći o komentarima pojedinih analitičara koji su podcijenili reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Džeko je podsjetio da se na ovom turniru već pokazalo koliko fudbal može biti nepredvidiv.

“Pratio sam izjave njihovih igrača i jasno je da nas oni ne podcjenjuju. Vjerujem da to neće učiniti bez obzira na ono što govore razni stručnjaci, jer netko tko istinski razumije nogomet sigurno ne bi davao takve izjave. Sjetimo se samo kako su Nijemci govorili za Paragvaj, pa su na kraju ispali. Upravo zbog toga je nogomet najljepši sport na svijetu. Ponavljam, oni jesu favoriti jer igraju na domaćem terenu i odradili su dobru grupnu fazu, ali na terenu se nešto pita i nas”, naglasio je Džeko.

Iako je prvi cilj ostvaren samim plasmanom u nokaut fazu, kapiten smatra da ova reprezentacija još nije pokazala sve što može. Džeko uoči SAD-a istakao je da ekipa ima dodatni motiv da se predstavi u najboljem svjetlu.

“Mi smo svoj prvi cilj ostvarili samim plasmanom u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina je ponosna, a ponosni smo i mi na sve do sada učinjeno. Ipak, mislim da ova ekipa još uvijek nije pokazala svoj pravi maksimum na ovom Svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i itekako svjesni što ova utakmica znači. Ostavit ćemo srce na terenu, dat ćemo sve od sebe, pa što bude”, zaključio je kapetan bh. reprezentacije.

Utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između SAD-a i Bosne i Hercegovine igra se u srijedu od 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u četvrtak u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.