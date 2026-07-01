/VIDEO/ NATO Štab Sarajevo na simpatičan način najavio duel BiH i SAD-a

NATO Štab Sarajevo objavio je video povodom utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a u objavi su na simpatičan način najavili duel dvije reprezentacije.

Na snimku se vidi osoblje NATO Štaba Sarajevo koje navija za obje selekcije, BiH i SAD, dok je američki komandant James Fowler u jednom trenutku morao “smiriti” atmosferu uoči utakmice.

Fowler je kazao da su se pripreme za večerašnji susret ozbiljno zahuktale i da je za njega ova utakmica poseban izazov, s obzirom na to da se sastaju dvije reprezentacije koje su mu posebno drage.

“Kao što vidite, stvari unutar NATO Štaba Sarajevo se zahuktavaju u pripremi za večerašnju utakmicu između reprezentacije Bosne i Hercegovine i reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Za mene lično, ovo je težak izazov jer se moja dva omiljena tima sastaju. Ono što sam naučio tokom posljednjih nekoliko sedmica jeste strast koju reprezentacija BiH posjeduje, kao i osjećaj jedinstva, ponosa i zajedništva koji pokazuje”, poručio je Fowler.

U nastavku videa osvrnuo se i na ono što bi, na šaljiv način, moglo biti prednost obje selekcije. Kazao je da SAD ima prednost domaćeg terena, dok reprezentacija Bosne i Hercegovine, kako je naveo, ima izdržljivost na “ćevapski pogon”.

“Mi Amerikanci to razumijemo i poštujemo. A što se tiče večerašnje utakmice, izgledi za pobjedu su jasni. SAD ima prednost domaćeg terena, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine ima izdržljivost na ‘ćevapski pogon’. Nakon svih istraživanja i svih analiza došli smo do jednog jasnog tima koji će biti pobjednik. Pobjednik večerašnje utakmice je…”, rekao je Fowler, nakon čega je video prekinut uz poruku “Pauza za hidraciju”.

Ova poruka dodatno je privukla pažnju jer su pauze za hidrataciju jedan od noviteta na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Iz NATO Štaba Sarajevo poručili su da su Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države večeras suparnici na terenu, ali partneri zauvijek.