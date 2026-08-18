CIK predstavio novu tehnologiju: Otisak prsta i skeneri na izborima 2026.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na Općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK BiH je već objavio i postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija.

Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata.

Identifikacija birača obavljat će se očitavanjem ličnog dokumenta i provjerom otiska prsta. Sistem će moći upozoriti članove biračkog odbora ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu.

U slučajevima kada birač ne može dati otisak prsta, predviđena je mogućnost identifikacije putem PIN-a i pametne kartice, uz evidentiranje takvog postupka u sistemu.

Drugi važan dio nove izborne tehnologije su optički skeneri. Nakon što birač popuni papirni glasački listić, uređaj će ga elektronski očitati i evidentirati glasove. Papirni listići će i dalje biti sačuvani kako bi, ukoliko bude potrebno, mogli biti naknadno kontrolisani ili ponovo prebrojani.

Iz CIK-a BiH navode da tehnologija neće zamijeniti osnovni postupak glasanja. Birači će se i dalje identifikovati, potpisivati izvod iz Centralnog biračkog spiska i glasati na papirnom glasačkom listiću, dok će biometrijski uređaji i skeneri služiti kao dodatni mehanizam kontrole.

Uvođenjem biometrijske identifikacije nastoji se smanjiti mogućnost višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i drugih nepravilnosti, dok bi elektronsko očitavanje listića trebalo ubrzati i učiniti preciznijim proces utvrđivanja rezultata.

Centralna izborna komisija već provodi aktivnosti informisanja građana o novom načinu glasanja, a na zvaničnoj stranici za Opće izbore 2026. dostupne su i upute o postupku glasanja uz korištenje specifičnih izbornih tehnologija. Izbori će biti održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine.