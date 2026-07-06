Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za Opće izbore 2026

Kandidatske liste za Opće izbore 2026. godine politički subjekti mogu podnijeti još danas do 16 sati, u skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti.

Nakon isteka roka uslijedit će provjere dostavljenih kandidatskih listi i kandidata, a potom i postupak ovjere koji provodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Prema izbornom kalendaru, konačna ovjera kandidatskih listi predviđena je do 31. jula, dok će sve ovjerene kandidatske liste CIK BiH objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim glasilima i na internet stranici www.izbori.ba.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine.