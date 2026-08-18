Omerović objavio upute za 300 kandidata iz TK koji čekaju polaganje vozačkog ispita

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović objavio je upute za oko 300 kandidata koji čekaju polaganje vozačkog ispita, nakon problema nastalih zbog toga što dio autoškola još nije uključen u informacioni sistem Ministarstva.

Kako je naveo Omerović, Ministarstvo je autoškolama koje kandidate ne vode kroz informacioni sistem putem pošte uputilo zahtjev za dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, odnosno kopija dnevnika rada. Na osnovu tih podataka potrebno je utvrditi da li su kandidati i kada završili propisanu teoretsku nastavu.

Dopis je istovremeno upućen i gradskim i općinskim organizacijama Crvenog križa, od kojih je zatražena dokumentacija o realizovanoj nastavi iz oblasti pružanja prve pomoći.

Prema informacijama koje je objavio ministar, nekoliko organizacija Crvenog križa koje ne koriste informacioni sistem već je dostavilo traženu dokumentaciju. Službenici Ministarstva trenutno provjeravaju podatke i unose ih u sistem.

Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena, Ministarstvo bi od petka, 21. augusta, trebalo početi organizovati polaganje ispita iz poznavanja propisa i postupaka pružanja prve pomoći.

Problem, međutim, i dalje postoji kod 17 autoškola koje provode osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa, a koje još nisu uključene u informacioni sistem. Omerović je naveo da Ministarstvo do danas od tih autoškola nije zaprimilo tražene kopije dokumentacije o realizovanoj teoretskoj nastavi.

Iz Ministarstva naglašavaju da je dostavljanje dokumentacije neophodno kako bi se moglo provjeriti da li je kandidat završio propisanu nastavu i stekao uslove za izlazak na ispit.

Kandidatima koji više ne žele ili ne mogu čekati da njihova autoškola dostavi potrebnu dokumentaciju omogućeno je da je lično predaju Ministarstvu. Potrebno je dostaviti kopiju dnevnika rada kojom se potvrđuje realizovana teoretska nastava, a dokument mora biti ovjeren pečatom autoškole.

Nakon provjere dokumentacije, kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove bit će organizovano polaganje ispita.

Ministar Omerović je u objavi poručio da Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ostaje otvoreno za saradnju te da će nastojati pomoći kandidatima da ostvare pravo na polaganje ispita.