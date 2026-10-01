Nova pravila za autoškole u BiH: Više časova vožnje i obavezna obuka na poligonu

Nova pravila za autoškole u BiH donose više teorijske i praktične obuke kandidata, strožije standarde za instruktore i vozila te dodatnih pet časova praktične vožnje za B kategoriju. Promjene će se primjenjivati od 1. januara 2028. godine, nakon perioda ostavljenog za prilagođavanje sistema.

Prema predstavljenim izmjenama, broj obaveznih časova praktične vožnje za B kategoriju povećava se sa 35 na 40. Prvih pet časova kandidati će obavezno prolaziti na poligonu, prije izlaska u redovni saobraćaj.

Obuka bi trebala obuhvatiti i savremene tehnologije u vozilima, uključujući električne i hibridne automobile, sigurnosne sisteme, navigaciju i planiranje putovanja. Mijenja se i pristup vozačkom ispitu, s većim naglaskom na snalaženje kandidata u stvarnim saobraćajnim situacijama.

Nova pravila za autoškole zbog velikog broja stradalih

Promjene Ministarstvo komunikacija i prometa BiH obrazlaže potrebom za povećanjem sigurnosti na cestama.

Prema podacima koje je iznio resorni ministar, tokom 2025. godine u saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini poginulo je 288 osoba, 1.810 ih je teško, a 9.726 lakše povrijeđeno. Broj poginulih bio je gotovo 30 posto veći nego godinu ranije.

„Više kvalitetne teorijske i praktične obuke znači bolje pripremljene vozače i, što je najvažnije, veću šansu da sačuvamo ljudske živote“, poručio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Strožiji kriteriji predviđeni su i za buduće instruktore vožnje. Obim njihove obuke povećava se sa dosadašnjih 45 na 300 sati, dok će instruktori koji već imaju licencu moći nastaviti raditi prema postojećim uslovima.

Hoće li zbog novih pravila poskupjeti vozački ispit?

Jedno od pitanja koje je otvoreno nakon predstavljanja promjena odnosi se na cijenu obuke. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da ono ne utvrđuje cijene autoškola, već ih autoškole formiraju u skladu sa svojim troškovima poslovanja.

Iz Ministarstva ističu da su poskupljenja obuke bilježena i prije novih pravila, a autoškole su ih obrazlagale višim troškovima vozila, goriva, održavanja, doprinosa i rada instruktora.

Tokom pripreme izmjena vođeni su razgovori s predstavnicima autoškola, uključujući Asocijaciju autoškola u BiH i Udruženje autoškola Kantona Sarajevo.

Nova pravila za obuku kandidata, uključujući veći broj praktičnih časova i tehničke standarde koje će morati ispunjavati vozila za obuku, trebala bi početi da se primjenjuju 1. januara 2028. godine.