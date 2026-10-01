Uvođenje novog benzina: Koliko će biti jeftinije od postojećeg?

Uvođenje novog benzina E20 u Evropskoj uniji moglo bi promijeniti ponudu na benzinskim pumpama, ali vozači još nemaju potvrdu kada bi ga mogli točiti niti koliko bi koštao. Trojica evropskih parlamentaraca zatražila su ubrzavanje postupka za njegovo odobravanje, uz tvrdnju da bi veći udio bioetanola mogao smanjiti zavisnost od uvozne nafte i donijeti uštede.

E20 je benzin koji sadrži do 20 posto bioetanola. U poređenju s gorivom E10, koje ima do deset posto etanola, ova mješavina zamijenila bi veći dio fosilnog benzina gorivom proizvedenim iz obnovljivih sirovina. Bioetanol se može dobiti preradom šećerne repe, žitarica i drugih poljoprivrednih sirovina.

Za uvođenje novog benzina zalažu se europarlamentarci Jens Gieseke, Peter Liese i Norbert Lins. U obraćanju predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, objavljenom 24. septembra, traže da Komisija završi najavljenu provjeru i do kraja 2026. predstavi zakonski prijedlog kojim bi se omogućila njegova šira upotreba. Njihov zahtjev, međutim, još ne znači da je prodaja odobrena ili da postoji utvrđen datum dolaska na pumpe.

Niža cijena po litru ne mora značiti i manji trošak vožnje

Najviše pažnje privlači mogućnost jeftinijeg goriva. Zagovornici E20 smatraju da bi veća proizvodnja bioetanola u Evropi i smanjenje fosilnog udjela mogli olakšati troškove vozačima, uključujući buduće troškove povezane s emisijama ugljendioksida. To su zasad očekivanja zagovornika ove inicijative, bez potvrđene maloprodajne cijene.

Njemački automobilski klub ADAC u svom objašnjenju navodi da bi cijena E20 mogla biti približna cijeni benzina E10. Takva procjena ne potvrđuje najave da će novo gorivo biti osjetno jeftinije od postojećeg.

Na računicu utiče i potrošnja. Etanol sadrži manje energije po litru od benzina, pa niža cijena na pumpi ne mora donijeti jednaku uštedu u vožnji. U tekstu Jutarnjeg lista navodi se procjena povećanja potrošnje od oko tri posto, ali konačna isplativost zavisit će od stvarne razlike u cijeni i potrošnje konkretnog automobila.

Primjera radi, ako bi automobil na novom gorivu trošio tri posto više, približno tri posto niža cijena po litru tek bi izjednačila trošak pređenog puta. Za primjetnu uštedu razlika u cijeni morala bi biti veća. Ovo je ilustrativna računica, a ne potvrđena cijena ili potrošnja E20.

Hoće li ga moći koristiti svaki automobil?

Uvođenje novog benzina zahtijevalo bi i jasno određivanje vozila koja ga smiju koristiti. ADAC navodi da proizvođači moraju odobriti upotrebu E20 za svoje automobile, uz prilagođavanje standarda kvaliteta goriva koji trenutno predviđa najviše deset posto etanola. Sama činjenica da vozilo koristi E10 ne predstavlja potvrdu da je prikladno i za E20.

Ovo gorivo već se testira u Njemačkoj. U Mannheimu se od oktobra 2023. koristi u okviru zatvorenog ispitivanja određenih voznih parkova. Njegovo prisustvo na toj lokaciji zato ne znači da je već dostupan svim vozačima niti da je počela široka prodaja na evropskom tržištu.

Za širu dostupnost potrebno je omogućiti njegovu prodaju kroz odgovarajuće propise i standarde te osigurati odobrenja proizvođača vozila. U zahtjevu europarlamentaraca spominje se predstavljanje zakonskog prijedloga tokom 2026. godine, ali nije naveden potvrđen datum kada bi vozači mogli očekivati E20 na pumpama širom Evropske unije.