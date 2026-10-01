Univerzitet u Tuzli i UNDP dogovorili saradnju

Univerzitet u Tuzli i UNDP potpisali su sporazum o saradnji koji bi studentima trebao omogućiti više praktičnih znanja i vještina te snažnije povezivanje obrazovanja s potrebama društva i tržišta rada. Saradnja će obuhvatiti teme održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatskih promjena, umjetne inteligencije i poduzetničkih vještina.

Sporazum predstavlja osnov za razvoj konkretnih programa kroz koje bi studenti znanja stečena tokom studija mogli primjenjivati u praktičnom okruženju.

Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amir Karić naglasio je da je razvoj praktične komponente obrazovanja jedan od važnih pravaca budućeg rada Univerziteta.

„Ništa ne treba prihvatati bez pitanja zašto i kako. Imam želju da naš student, kada mu se nešto kaže, bilo da je riječ o naučnoj teoriji, pita zašto. Bez tog ‘zašto’ nema napretka“, kazao je Karić.

Univerzitet u Tuzli i UNDP planiraju radionice za studente

Jedan od ciljeva saradnje je da studenti, uz stručna znanja, razvijaju praktične i poduzetničke vještine koje će im koristiti nakon završetka studija.

Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Renaud Meyer istakao je da se univerziteti moraju prilagođavati promjenama na tržištu rada i u društvu te studentima omogućiti više kontakta sa stvarnim problemima i izazovima.

„Ne želimo prezentacije od 20 slajdova, pitanja i dogovore na kraju. Želimo zajedničko stvaranje rješenja od profesora i studenata koje će biti primjenjivo i studentima nakon okončanja studija“, rekao je Meyer.

Saradnja će obuhvatiti i lokalni razvoj. Tuzla je, zajedno sa Trebinjem, izabrana za aktivnosti usmjerene na lokalizaciju ciljeva održivog razvoja, čime se otvara mogućnost da Univerzitet doprinese istraživanju izazova poput zelene tranzicije i transformacije lokalne ekonomije.

Mogući i izborni predmeti dostupni studentima različitih fakulteta

Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Vesna Bratovčić ukazala je na mogućnost razvoja općih izbornih predmeta koji bi bili dostupni studentima različitih studijskih programa.

Takvi predmeti mogli bi obuhvatiti održivi razvoj, poduzetničke vještine i druge oblasti koje nisu vezane isključivo za jednu studijsku grupu.

Projektna menadžerica UNDP-a Selma Osmanagić Agović najavila je i mogućnost pokretanja radionica već tokom oktobra.

Program bi obuhvatio teme zelene tranzicije, poslovnih vještina, umjetne inteligencije i klimatskih promjena, a radionice su zamišljene kao interdisciplinarne i dostupne studentima bez obzira na njihovo primarno usmjerenje.

Nakon potpisivanja sporazuma, Univerzitet u Tuzli i UNDP trebali bi u narednim sedmicama precizirati modele saradnje i aktivnosti koje će biti ponuđene studentima i akademskoj zajednici.