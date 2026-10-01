U Lukavcu se grade i obnavljaju školski sportski poligoni vrijedni 463.000 KM

Sportski poligoni u Lukavcu obnavljaju se i grade na dvije lokacije, a za radove je iz budžeta Tuzlanskog kantona ove godine osigurano ukupno 463.000 KM. Riječ je o poligonu u Područnoj školi Kruševica i sportskom kompleksu koji koriste tri srednje škole u Lukavcu.

Radove je danas obišao premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, a oba projekta dio su višegodišnjih ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu širom kantona.

Sportski poligoni u Lukavcu na dvije lokacije

U Područnoj školi Kruševica, koja djeluje u sastavu Osnovne škole „Gnojnica“, gradi se novi sportski poligon vrijedan 73.000 KM.

Po završetku projekta učenici ove područne škole prvi put bi trebali dobiti odgovarajući vanjski prostor za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja i druge sportske aktivnosti.

Znatno veći zahvat provodi se u kompleksu srednjih škola u Lukavcu. Za rekonstrukciju sportskog poligona kod Mješovite srednje Ekonomsko-hemijske škole osigurano je 390.000 KM.

Projektom je predviđena izgradnja terena za mali nogomet i košarku, terena za odbojku na pijesku, uređenje zelenih površina i parkinga te postavljanje ograde, rasvjete i drugih pratećih sadržaja. Završetak radova očekuje se do kraja godine.

Direktorica škole Ivana Hrnjak Salihović navela je da će novu infrastrukturu koristiti približno 1.000 učenika iz tri srednje škole koje se nalaze u ovom kompleksu.

„Naši učenici će nakon završetka radova konačno imati kvalitetan prostor u kojem će sportske aktivnosti moći provoditi i na otvorenom“, kazala je Hrnjak Salihović.

Prostor bi, osim učenika, trebali koristiti i školski klubovi te djeca i mladi iz lokalne zajednice.

Ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu širom TK

Radovi u Lukavcu dio su šireg ciklusa ulaganja u obrazovne objekte. Programom kapitalnih izdataka za 2026. godinu prema obrazovnim ustanovama usmjereno je oko 8,3 miliona KM.

Tokom 2025. i 2026. godine pokrenuta je izgradnja ukupno deset novih školskih fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona, uz rekonstrukcije postojećih sala, igrališta i poligona.

Među nedavno završenim projektima je i obnovljeni sportski poligon Osnovne škole „Puračić“, za koji je osigurano 90.000 KM. Prema podacima Vlade TK, samo za značajnije projekte izgradnje, obnove i opremanja školskih sportskih objekata u Programu kapitalnih ulaganja za ovu godinu odobreno je gotovo četiri miliona KM.