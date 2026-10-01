Svečani početak akademske 2026/2027. na Univerzitetu Finra Tuzla

Dana 01.10.2026. godine na Univerzitetu FINRA Tuzla svečano je obilježen početak nove akademske 2026/27. godine.

Na studijski program „Finansije i računovodstvo“ upisana je XI generacija studenata, na studijski program „Računarstvo i informatika“ upisana je VII generacija studenata, te IV generacija studenata na studijskim programima: ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje” i ”Ekološka poljoprivreda”.

Na svečanom času, studentima se obratio prof.dr. Ismet Kalić, predsjednik Uprave Univerziteta FINRA Tuzla, te sa riječima dobrodošlice i prigodnim govorom istakao sljedeće:

„Nastavni plan i program prilagođen je zahtjevima tržišta rada i predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse. Obezbijedili smo vrhunske predavače, najbolje profesore i stručnjake iz naučnih oblasti finansija, računovodstva, računarstva i informatike, menadžmenta, turizma, ugostiteljstva, gastronomije, ekološke poljoprivrede, koji su predani i posvećeni u prenošenju znanja i vještina. Nastava se odvija u moderno opremljenim učionicama, na savremenoj IT opremi. Sva predavanja i vježbe se snimaju i postavljaju na platformu E-nastava FINRA. Studentima je omogućen pristup e-biblioteci EBSCO i biblioteci FINRA, koje broje približno 50.000 knjiga. Mi na FINRA smo poduzeli sve kako bi svoje studente učinili vrhunskim stručnjacima, traženim u BiH i svijetu. Do sada je 314 studenata diplomiralo na FINRA i svi su zaposleni, a jedan broj pokrenuo je vlastiti biznis.„

Riječi podrške studentima su uputili rektor Univerziteta prof.dr. Hadžib Salkić, prof.dr. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta i prof.dr. Damir Ahmić, dekan fakulteta Turizma, ugostiteljstva i gastronomije.

Studentima se obratila magistrica Šejla Mandžić, viši asistent na predmetu Matematika, asistent mr.sc. Ahmedin Hasanović, voditelj IT službe, te asistenti Belma Mešić i Nermin Kalić. Putem video linka studente je pozdravio potpredsjednik Alumni asocijacije Ahmed Zulić.

U okviru svečanog časa dodijeljeni su indeksi i prigodni pokloni, te održana prezentacija Vodiča za nastavni proces. Po završetku programa, upriličeno je zajedničko fotografisanje i zakuska.

Da je FINRA već etablirana kao visokoškolska ustanova sa jedinstvenim nastavnim planom i programom u regionu, vidi se i po upisanim studentima koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Srebrenice, Tuzle, Sarajeva, Tešnja, Zenice, Brčkog, do Bihaća. Na FINRA studiraju i studenti koji žive i rade u inostranstvu.

Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove akademske godine!

Više informacija na www.finra.edu.ba.