Dan oslobođenja Tuzle: Hanka Paldum i utakmica BiH Trgu slobode

Ali Huremović
Dan oslobođenja Tuzle: Hanka Paldum i utakmica BiH Trgu slobode

Dan oslobođenja Tuzle bit će obilježen u petak, 2. oktobra, nizom manifestacija povodom 83. godišnjice oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu.

Program počinje polaganjem cvijeća na Slanoj Banji, a završava večernjim koncertom Hanke Paldum i zajedničkim praćenjem utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske na Trgu slobode.

Centralni dio obilježavanja počinje u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj Banji. Počast će odati delegacije Grada Tuzle, boračkih organizacija i viših nivoa vlasti, zajedno sa gostima i građanima.

Dan oslobođenja Tuzle uz svečanu sjednicu i večernji program

Svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla bit će održana u 10:30 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.

Program se nastavlja u večernjim satima na Trgu slobode, gdje će od 19 sati nastupiti Hanka Paldum.

Nakon koncerta, od 20:45 sati, planirano je zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske.

Susret će imati poseban značaj i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa.

Grad Tuzla pozvao je građane i goste da učestvuju u obilježavanju 83. godišnjice oslobođenja grada i programu posvećenom vrijednostima slobode, antifašizma i zajedništva.

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