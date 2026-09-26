Danas na Trgu slobode: Komunalac građanima predstavlja opremu i pravilno razvrstavanje otpada

RTV SLON
Jedna subota za čistiju Tuzlu: Komunalac poziva građane na Trg slobode

JKP „Komunalac“ Tuzla danas od 11 do 13 sati na Trgu slobode organizuje manifestaciju tokom koje će građanima predstaviti komunalnu opremu i sredstva koja se svakodnevno koriste u prikupljanju, odvozu, obradi i pravilnom postupanju s otpadom.

Poseban dio događaja bit će posvećen selektivnom prikupljanju i razdvajanju otpada iz domaćinstava. Posjetioci će moći saznati kako pravilno razvrstavati otpad, zbog čega je odvojeno prikupljanje važno te koji su izazovi i mogućnosti za unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Organizatori su poseban sadržaj pripremili i za najmlađe posjetioce, kojima će na jednostavan i zanimljiv način biti predstavljena važnost odgovornog odnosa prema otpadu i prostoru u kojem žive.

Cilj manifestacije je da djeca već od najranije dobi usvajaju navike koje mogu doprinijeti čistijoj i zdravijoj zajednici.

Iz JKP „Komunalac“ pozvali su građane Tuzle, posebno djecu i njihove roditelje, da danas posjete Trg slobode, upoznaju se s radom ovog preduzeća i saznaju na koje načine svakodnevnim postupcima mogu doprinijeti urednijem gradu.

pročitajte i ovo

Newsletter

Tuzla će 2. oktobra biti uz Džeku: Nakon koncerta Hanke Paldum...

Vijesti

Komunalac Tuzla zapošljava 12 radnika: Objavljen javni oglas za pet radnih...

Tuzla i TK

Građani Tuzle pozvani na potpisivanje ugovora sa Komunalcem

Vijesti

Na današnji dan prije 17 godina otvoren Trg slobode u Tuzli

Istaknuto

Ilma Karahmet na Trgu slobode: Tuzla sutra slavi historijski uspjeh Zmajeva

Istaknuto

Moj prvi radni Mundijal počeo je krojačkom iglom i završio velikom...

Vijesti

Vrijeme danas u BiH: Postepeno razvedravanje, temperature do 24 stepena

Sport

Zmajevi osvojili bod u Varšavi: Poljska i BiH remizirali bez golova

Magazin

Oktobar donosi povratak starih ljubavi i finansijska preispitivanja: Evo šta astrolozi najavljuju za svaki znak

Magazin

Domaći džem od sezonskog voća: Četiri jednostavna recepta za slatku zimnicu

Sport

Poznat sastav Zmajeva za večerašnji duel protiv Poljske

Učitati više