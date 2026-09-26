Danas na Trgu slobode: Komunalac građanima predstavlja opremu i pravilno razvrstavanje otpada

JKP „Komunalac“ Tuzla danas od 11 do 13 sati na Trgu slobode organizuje manifestaciju tokom koje će građanima predstaviti komunalnu opremu i sredstva koja se svakodnevno koriste u prikupljanju, odvozu, obradi i pravilnom postupanju s otpadom.

Poseban dio događaja bit će posvećen selektivnom prikupljanju i razdvajanju otpada iz domaćinstava. Posjetioci će moći saznati kako pravilno razvrstavati otpad, zbog čega je odvojeno prikupljanje važno te koji su izazovi i mogućnosti za unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Organizatori su poseban sadržaj pripremili i za najmlađe posjetioce, kojima će na jednostavan i zanimljiv način biti predstavljena važnost odgovornog odnosa prema otpadu i prostoru u kojem žive.

Cilj manifestacije je da djeca već od najranije dobi usvajaju navike koje mogu doprinijeti čistijoj i zdravijoj zajednici.

Iz JKP „Komunalac“ pozvali su građane Tuzle, posebno djecu i njihove roditelje, da danas posjete Trg slobode, upoznaju se s radom ovog preduzeća i saznaju na koje načine svakodnevnim postupcima mogu doprinijeti urednijem gradu.