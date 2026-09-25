Poznat sastav Zmajeva za večerašnji duel protiv Poljske

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati protiv Poljske otvara novu sezonu Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez odredio je početnih 11 igrača koji će istrčati na teren.

Barbarez je od prve minute odlučio pružiti priliku Martinu Zlomisliću na golu, dok će odbranu činiti Nikola Katić, Zinedin Smajlović, Tarik Muharemović i Sead Kolašinac.

U veznom redu su Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević i Kerim Alajbegović, dok će u napadu igrati Ermedin Demirović i Haris Tabaković.

Sastav BiH:

Martin Zlomislić

Nikola Katić

Zinedin Smajlović

Tarik Muharemović

Sead Kolašinac

Ivan Šunjić

Ivan Bašić

Esmir Bajraktarević

Kerim Alajbegović

Ermedin Demirović

Haris Tabaković

Reprezentacija BiH tako večeras ulazi u novi takmičarski ciklus, a prvi protivnik bit će selekcija Poljske.

Navijači u Bosni i Hercegovini utakmicu će moći pratiti u direktnom televizijskom prijenosu na BHT1 i MYTV, dok će BHRT poseban program posvećen susretu početi već od 19:45 sati.

Prijenos utakmice bit će dostupan i gledaocima izvan BiH. U Srbiji će susret emitovati Arena Sport 1, dok će se utakmica moći pratiti i putem različitih evropskih i svjetskih televizijskih i streaming platformi, među kojima su DAZN, Viaplay i beIN Sports.

Utakmica protiv Poljske predstavlja prvi nastup Zmajeva u novom izdanju Lige nacija.