Manja proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata u FBiH

Jasmina Ibrahimović

Drvni sortimenti u FBiH bilježe pad proizvodnje i prodaje u prvih osam mjeseci 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata od januara do augusta ove godine manja je za 67.000 kubnih metara, odnosno za pet posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Najveći pad zabilježen je kod četinara, gdje je proizvodnja smanjena za 79.000 kubnih metara ili 10,4 posto. Istovremeno je proizvodnja sortimenata od lišćara povećana za 13.000 kubnih metara, odnosno 2,3 posto.

Sličan trend zabilježen je i kod prodaje. U prvih osam mjeseci 2026. godine prodato je 85.000 kubnih metara manje šumskih sortimenata nego u istom periodu prošle godine, što predstavlja pad od 6,3 posto.

Prodaja sortimenata od četinara smanjena je za 69.000 kubnih metara ili 9,2 posto, dok je kod lišćara zabilježen pad od 16.000 kubnih metara, odnosno 2,7 posto.

Prema podacima iz tabele Federalnog zavoda za statistiku, ukupna proizvodnja u prvih osam mjeseci ove godine iznosila je oko 1,265 miliona kubnih metara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila oko 1,331 milion. Ukupna prodaja pala je sa približno 1,340 miliona na 1,255 miliona kubnih metara.

Podaci se odnose na proizvodnju, prodaju i zalihe drvnih sortimenata u državnim šumama, a prikupljeni su kroz mjesečno istraživanje šumarstva koje provodi Federalni zavod za statistiku. Istraživanjem su obuhvaćena pravna lica koja se bave stalnom proizvodnjom šumskih sortimenata u državnim šumama.

pročitajte i ovo

Vijesti

Drva, pelet, ugalj ili struja: Šta je najisplativije za grijanje?

Vijesti

Drvo palo na automobil u Tuzli: Može li vlasnik dobiti odštetu?

Magazin

Ovo drvo nikako ne sadite uz kuću, može napraviti ozbiljnu štetu

Istaknuto

Akcija za ogrjev: Drvosječino ogrijevno drvo za zimu bez brige uz...

Vijesti

Cijene ogrjeva pred sezonu grijanja: Drva i pelet skuplji nego lani,...

Vijesti

Palo stablo na putu prema Tuzli

Vijesti

Pod lupom: Hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije

Istaknuto

Deblokiran račun BHRT-a, omogućena isplata plata radnicima

Tuzla i TK

Konkurs za učenike u TK: Literarni radovi na temu „Heroji nikad ne umiru“

Vijesti

Povećane naknade članovima biračkih odbora: Evo koliko će dobiti za Opće izbore

Vijesti

Svjetski dan farmaceuta u Tuzli: Besplatni pregledi i savjeti građanima

Učitati više