Manja proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata u FBiH

Drvni sortimenti u FBiH bilježe pad proizvodnje i prodaje u prvih osam mjeseci 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata od januara do augusta ove godine manja je za 67.000 kubnih metara, odnosno za pet posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Najveći pad zabilježen je kod četinara, gdje je proizvodnja smanjena za 79.000 kubnih metara ili 10,4 posto. Istovremeno je proizvodnja sortimenata od lišćara povećana za 13.000 kubnih metara, odnosno 2,3 posto.

Sličan trend zabilježen je i kod prodaje. U prvih osam mjeseci 2026. godine prodato je 85.000 kubnih metara manje šumskih sortimenata nego u istom periodu prošle godine, što predstavlja pad od 6,3 posto.

Prodaja sortimenata od četinara smanjena je za 69.000 kubnih metara ili 9,2 posto, dok je kod lišćara zabilježen pad od 16.000 kubnih metara, odnosno 2,7 posto.

Prema podacima iz tabele Federalnog zavoda za statistiku, ukupna proizvodnja u prvih osam mjeseci ove godine iznosila je oko 1,265 miliona kubnih metara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila oko 1,331 milion. Ukupna prodaja pala je sa približno 1,340 miliona na 1,255 miliona kubnih metara.

Podaci se odnose na proizvodnju, prodaju i zalihe drvnih sortimenata u državnim šumama, a prikupljeni su kroz mjesečno istraživanje šumarstva koje provodi Federalni zavod za statistiku. Istraživanjem su obuhvaćena pravna lica koja se bave stalnom proizvodnjom šumskih sortimenata u državnim šumama.