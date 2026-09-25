Svjetski dan farmaceuta u Tuzli: Besplatni pregledi i savjeti građanima

Svjetski dan farmaceuta u Tuzli obilježen je nizom aktivnosti usmjerenih na prevenciju, očuvanje zdravlja i približavanje uloge farmaceuta građanima. Na Trgu slobode građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, provjeriti vitaminsko-mineralni status, ali i razgovarati sa stručnjacima o pravilnoj upotrebi lijekova.

Ovogodišnji Svjetski dan farmaceuta obilježava se pod sloganom „Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost“, kojim se nastoji ukazati na značaj farmaceuta u zdravstvenom sistemu, ne samo kroz izdavanje lijekova, nego i kroz prevenciju i savjetovanje pacijenata.

Aktivnosti u Tuzli nisu bile ograničene samo na jedan dan. Tokom Nedjelje farmaceuta organizovani su različiti edukativni sadržaji, među kojima i posjeta Srednjoj medicinskoj školi Tuzla.

„Zaista se trudimo da svake godine što bolje obilježimo ovaj naš dan. Ove godine smo odlučili čak i čitavu ovu sedmicu zvati Nedjeljom farmaceuta, jer smo imali aktivnosti. U srijedu smo išli u Medicinsku školu da malo približimo učenicima poziv farmaceuta. Nije farmaceut samo ono što vi vidite kada uđete u apoteku. Većina nas radi u apoteci, ali imamo i farmaceute koji rade da bi neki lijek bio napravljen, kao i kolege u predstavništvima i na klinikama“, ističe mr. ph. Nermin Bektić, član Upravnog odbora Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

Svjetski dan farmaceuta u Tuzli okupio i buduće farmaceute

U obilježavanje su uključeni i studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kojima ovakve aktivnosti omogućavaju da znanje stečeno tokom studija povežu sa praktičnim radom i neposrednim kontaktom sa građanima.

„Farmaceutski fakultet uvijek nastoji podržati ovakve aktivnosti, prvenstveno zato što je ovo prilika da naši studenti, budući magistri farmacije, osjete kako izgleda svakodnevnica u praksi, da imaju direktan kontakt sa pacijentima i vide kako pružati savjete o pravilnoj prehrani i pravilnoj primjeni lijekova. Smatramo da na ovaj način možemo osnažiti farmaceute da unaprijede svoje znanje, što je i tema ovogodišnjeg obilježavanja“, ističe Zerina Mujić, asistentica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Besplatni preventivni pregledi privukli su i brojne građane. Posebno značajnim smatraju mogućnost da bez zakazivanja provjere osnovne zdravstvene parametre i dobiju savjet stručnjaka.

„Super je ovo, da vam kažem. Samo da je malo češće, jer narod je bolestan, a ima ljudi koji nemaju mogućnosti da sve to urade, nemaju ni aparate. Ali ovo je odlično“, kazao je jedan od građana koji je iskoristio mogućnost besplatnog pregleda.

Da ovakve aktivnosti posebno znače starijoj populaciji smatra i jedna od učesnica.

„Da budem iskrena, puno znači za sve penzionere. Kako da ne“, kaže građanka koja je danas provjerila svoje zdravstveno stanje.

Dio programa bio je posvećen i mladima koji se obrazuju za zanimanja iz oblasti farmacije. Učenici Srednje medicinske škole Tuzla imali su priliku vidjeti kako izgleda neposredan rad sa pacijentima.

„Upravo ovo zanimanje me najviše potaklo na komunikaciju sa pacijentima i upoznavanje njihovih problema. Smatram da na farmaceutskom smjeru mogu naučiti sve ono što me zanima, od hemije do toga kako mogu pomoći pacijentima“, ističe Ines Mujezinović, učenica trećeg razreda Srednje medicinske škole Tuzla.

Farmaceuti poručuju da bi građani, osim svog porodičnog ljekara, trebali imati i farmaceuta kojem vjeruju i kojem se mogu obratiti za savjet, naročito kada je riječ o kombinovanju terapija i uzimanju lijekova bez prethodne konsultacije.

„Ja uvijek kažem, ako imate svog doktora, imajte i svog magistra farmacije, svoju apoteku. Otiđite tu po savjet i taj farmaceut će znati vašu terapiju, znat će šta smijete. Možda vam neka komšinica kaže da pije nešto za bolove, pa i vi odlučite to uzeti, a možda ne smijete“, ističe mr. ph. Nermin Bektić, član Upravnog odbora Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

Obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta u Tuzli tako je, osim stručnog i edukativnog dijela, građanima ponudilo i konkretne preventivne preglede te mogućnost da o svom zdravlju razgovaraju sa farmaceutima.