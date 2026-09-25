Tuzla ulazi u novu fazu digitalizacije: Besplatan internet na Trgu slobode i u parku

Tuzlaci i svi posjetioci centra grada sada mogu besplatno koristiti internet na Trgu slobode i u Centralnom gradskom parku. Da je ova usluga građanima bila potrebna, potvrđuje i broj dosadašnjih konekcija. Besplatni internet dio je projekta EU4Digital, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Njemačke, a čiji je cilj unapređenje digitalne povezanosti na području Zapadnog Balkana.

Možemo reći da, zaista, pošto već funkcioniše ova mreža, građani je dosta koriste. Iako danas imamo mnoge druge tehnologije, ipak građani smatraju da javna dostupnost interneta i dalje ima potrebu za tim. Na nivou Grada Tuzle ovdje možemo već pratiti neke podatke. U protekla dva do tri mjeseca imamo preko 50.000 konekcija na ove dvije mreže koje su instalirane ovdje, rekao je Ermin Smajlović, menadžer projekta EU4Digital GIZ

Kroz kampanju „Wi-Fi za Zapadni Balkan“ planirano je postavljanje 500 besplatnih javnih mreža širom regiona, dok će u Bosni i Hercegovini ovom inicijativom biti obuhvaćeno 116 gradova i općina. Projekat, osim javnog interneta, uključuje i razvoj digitalnih servisa i podršku poslovnom sektoru u digitalnoj transformaciji.

Mreže će funkcionisati naredne tri godine na teritoriji svih općina i gradova unutar Zapadnog Balkana, a u narednoj fazi, koja će trajati još tri godine, približit ćemo se bliže samim lokalnim zajednicama. U suštini, lokalne zajednice imat će direktnu korist od toga, jer će moći na neki način predstaviti svoje usluge građanima preko lokalnih mreža. To će omogućiti pristup tim uslugama i ljudima koji možda nemaju vlastitu internet konekciju. Dakle, preko ove javne mreže moći će pristupiti servisima koje imaju općine i gradovi na lokalnom nivou, dodao je Smajlović.

Za Grad Tuzlu javni Wi-Fi predstavlja tek početak šire digitalne transformacije. Dugoročni cilj je unaprijediti kvalitet i dostupnost javnih usluga, pojednostaviti procedure i omogućiti građanima da što više poslova sa javnom upravom završavaju brže i jednostavnije.

Na današnjem sastanku, a prije potpisivanja ovog sporazuma, razgovarali smo o nekim budućim koracima moguće saradnje između GIZ-a i Grada Tuzle. Drago mi je što pričamo istu priču i što smo naišli na obostrano razumijevanje u ovom procesu digitalne transformacije, koji nije jednostavan i ne traje kratko, nego je to proces koji sigurno traje 10 do 15 godina, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle

Pred Tuzlom je tako period u kojem će se postepeno uvoditi nova digitalna rješenja i načini komunikacije sa građanima. Fokus će biti na tome da usluge gradske uprave budu dostupnije, a svakodnevne procedure jednostavnije i prilagođenije potrebama građana.