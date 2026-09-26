Zlomislić sačuvao mrežu Zmajeva: „Zadovoljan sam bodom, ali moramo biti bolji“

Martin Zlomislić bio je jedan od najzapaženijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Poljske u okviru UEFA Lige nacija. Nakon povrede Nikole Vasilja, Zlomislić je dobio priliku stati na gol i sačuvao mrežu BiH s nekoliko kvalitetnih intervencija.

Golman Qarabaga zaustavio je sva četiri udarca Poljaka u okvir gola, a nakon utakmice istakao je da je zadovoljan osvojenim bodom, ali i da reprezentacija mora podići nivo igre.

„Nažalost Vasilj se povrijedio, uvijek si spreman stati na gol, to moraš očekivati iako ne znaš šta će selektor odlučiti jer smo trojica tu. Selektor se odlučio za mene, zadovoljan sam s bodom, moramo biti bolji i nadam se da ćemo to pokazati u narednom periodu“, rekao je Zlomislić.

Govoreći o susretu s Poljskom, posebno se osvrnuo na Roberta Lewandowskog, jednog od najiskusnijih napadača u evropskom fudbalu.

„Lewandowski je klasa za sebe, ideš iz minute u minutu, znaš kako on igra otprilike, ali se teško odbraniti od njega. No, nije on tu samo opasan, imaju oni još kvalitetnih igrača koji će biti bolji u budućnosti“, dodao je Zlomislić.

Reprezentacija BiH naredni susret u Ligi nacija igra za tri dana u Bukureštu protiv Rumunije. Nakon toga Zmajeve očekuje utakmica protiv Švedske, za koju Zlomislić očekuje veliku podršku s tribina.

„Mi ćemo dati sve od sebe u nastavku Lige nacija, u Bukureštu je prazan stadion, ali protiv Švedske očekujemo pun stadion. Svima nama ta utakmica znači zbog čovjeka koji je dao puno za reprezentaciju. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu“, poručio je Zlomislić.