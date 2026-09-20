Bh. fudbaleri danas širom Evrope: Alajbegović protiv Kolašinca, Bajraktarević gostuje Twenteu

Bh. fudbaleri danas imaju obaveze u nekoliko evropskih prvenstava, a najviše pažnje privlači duel Juventusa i Atalante u kojem bi se na suprotnim stranama mogli naći Kerim Alajbegović i Sead Kolašinac.

Juventus i Atalanta sastaju se od 18 sati na Allianz Stadiumu u Torinu, a Kolašinac se nalazi među igračima koje je trener Atalante Maurizio Sarri pozvao za ovaj susret.

Alajbegović u utakmicu ulazi nakon odličnog nastupa u Evropskoj ligi protiv NEC Nijmegena, kada je postigao prvi pogodak u dresu Juventusa i dodatno skrenuo pažnju italijanske i evropske javnosti.

Bajraktarević protiv Twentea, Muharemović u Engleskoj

Od 14:30 sati PSV gostuje kod Twentea, a u konkurenciji nizozemskog prvaka je bh. reprezentativac Esmir Bajraktarević. Termin utakmice potvrđen je i na zvaničnoj stranici PSV-a.

U Engleskoj će Tarik Muharemović sa Leeds Unitedom dočekati Crystal Palace. Susret počinje u 15 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini, a utakmica je pomjerena na nedjelju zbog evropskih obaveza Crystal Palacea.

U Rumuniji će od 13 sati Voluntari ugostiti Universitateu Cluj, za koju nastupa Jovo Lukić.

Bh. fudbaleri i na terenima u Belgiji i Mađarskoj

U Mađarskoj od 14:45 sati MTK dočekuje Gyor, u čijem dresu nastupa Luka Kulenović, dok će od 17 sati Ujpest igrati protiv Zalaegerszegija, uz moguć nastup Emina Kujovića.

Belgijski program donosi dva susreta zanimljiva bh. navijačima. St. Truiden, za koji nastupa Samed Baždar, dočekuje Westerlo, dok će Club Brugge igrati protiv Genka Benjamina Tahirovića.

U Turskoj će Nihad Mujakić sa Erzurumom odmjeriti snage sa Samsunsporom.

Današnji program tako donosi nekoliko prilika za nastupe bh. fudbalera, a najveći interes ipak će izazvati večernji duel u Torinu, posebno nakon forme koju Alajbegović pokazuje u posljednjim utakmicama Juventusa.