Esmir Bajraktarević s dvije asistencije pokrenuo preokret PSV-a

RTV SLON
Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a
Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a

Esmir Bajraktarević dobio je priliku od prve minute u dresu PSV Eindhovena i odmah je iskoristio, upisavši dvije asistencije u prvom poluvremenu utakmice protiv Sparte Rotterdam.

Gosti su poveli u 15. minuti, ali je PSV vrlo brzo stigao do izjednačenja.

U 23. minuti Bajraktarević je sjajno centrirao i namjestio pogodak Svenu Mijnansu za 1:1.

Bh. reprezentativac nije se zaustavio na tome. U 39. minuti ponovo je učestvovao u akciji za pogodak, ovoga puta dodavši loptu Kodaiju Sanu, koji je preciznim udarcem s distance donio PSV-u preokret.

Za Esmira Bajraktarevića ovo je prvi ovosezonski nastup u kojem je utakmicu počeo od prve minute, a dvije asistencije mogle bi dodatno učvrstiti njegov status u ekipi.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine tako je nastavio dobru formu nakon što je nedavno pogodio i protiv Ajaxa.

PSV i Sparta sastali su se u okviru šestog kola nizozemske Eredivizije.

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