Veš mašina ima neugodan miris? Problem često nije kvar, već način pranja

Veš mašina koja nakon pranja ostavlja neugodan ili ustajao miris ne mora nužno biti pokvarena. Problem se često krije u navikama pranja, niskim temperaturama i zadržavanju vlage unutar uređaja.

Pranje odjeće uglavnom na 30 ili 40 stepeni jeste praktično i štedi energiju, ali takve temperature ne uklanjaju uvijek sve naslage koje se vremenom stvaraju u unutrašnjosti mašine.

Na dijelovima do kojih voda teže dopire mogu se nakupljati ostaci deterdženta, masnoće i vlaga. U takvim uslovima mogu se razvijati bakterije i plijesan, što s vremenom dovodi do karakterističnog neugodnog mirisa.

Problem mogu biti i deterdžent i omekšivač

Tečni deterdženti i omekšivači također mogu ostaviti tragove u bubnju, ladici i cijevima, naročito ako se koriste u većim količinama.

Na nižim temperaturama ti ostaci se ponekad ne isperu u potpunosti, pa veš mašina i oprana odjeća mogu početi poprimati ustajao miris.

Zbog toga više deterdženta ne znači nužno i čistiji veš. Prevelika količina može imati upravo suprotan efekat.

Povremeno pranje na visokoj temperaturi

Jedan od načina održavanja jeste povremeno pokretanje praznog programa na visokoj temperaturi, najčešće oko 90 stepeni, kako bi se unutrašnjost mašine temeljitije očistila.

Takvo pranje nije potrebno raditi često, ali jednom mjesečno može pomoći u uklanjanju naslaga i neugodnih mirisa.

Posebnu pažnju treba obratiti na gumu oko vrata, ladicu za deterdžent i filter, jer se upravo na tim mjestima često zadržavaju voda, dlačice i ostaci sredstava za pranje.

Vrata ne zatvarajte odmah nakon pranja

Nakon završetka ciklusa vrata mašine i ladicu za deterdžent poželjno je ostaviti otvorenim neko vrijeme kako bi se unutrašnjost osušila.

Stalno zatvorena i vlažna veš mašina stvara pogodne uslove za razvoj plijesni i bakterija.

Mokru odjeću također ne bi trebalo dugo ostavljati u bubnju. Ako stoji nekoliko sati u zatvorenoj mašini, može dobiti neugodan miris koji se ponekad teško uklanja čak i ponovnim pranjem.

Redovno čišćenje i nekoliko jednostavnih navika često su dovoljni da mašina ponovo miriše svježe i da oprana odjeća ne poprima ustajao miris.