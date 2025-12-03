Jeftina namirnica iz kuhinje uklanja ustajali miris u kući

Efikasnost sirćeta, kada je riječ o održavanju higijene doma, dobro je poznata iskusnim domaćicama, iako ga mnogi i dalje izbjegavaju zbog njegovog jakog mirisa koji se zadržava nakon čišćenja.

Upravo zbog toga često se traži način da se ovaj miris ublaži, a da sirće zadrži svoju snagu kao sredstvo za dezinfekciju i uklanjanje prljavštine.

Jednostavan proizvod za svakodnevnu upotrebu

Kako bi se prikrio opori miris i domu podarila svježina, korisno je koristiti aromatično bilje i voće koje se jednostavno dodaje u sirće.

Kore citrusa, grančice ruzmarina ili čak borove iglice stvaraju mirisno sredstvo koje jednako dobro čisti, ali iza sebe ostavlja prijatniji trag, pa sirće postaje mnogo praktičnije za svakodnevnu upotrebu.

Prirodni način za mirisniji dom

Za pripremu ovakvog sredstva potrebno je tek nekoliko staklenih tegli.

U svaku se stavlja drugačiji sastojak koji će dati aromu, limun u jednu, ruzmarin u drugu, zatim se sve prelije sirćetom i dobro zatvori.

Tegle treba ostaviti da odstoje 24 sata kako bi se mirisi stopili i ublažili karakterističnu kiselkastu notu sirćeta koja mnoge odbija.

Nakon stajanja tečnost se procedi kroz levak i cjediljku pa vrati u teglu.

Tako pripremljeno aromatizovano sirće spremno je za upotrebu i ostaje jednako efikasno kao i ranije, uz dodatnu prednost što prostor čini svježijim i ugodnijim.