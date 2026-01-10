Košta manje od dvije marke, a popravlja svako jelo

Litar ovog proizvoda u našim marketima košta oko 1 KM, a vjerovatno niste ni znali koliko široku primjenu ima u kuhinji.

Sirće je jedna od osnovnih namirnica u domaćinstvima. Neizostavno je u pripremi preliva za salate, ali može poboljšati ukus gotovo svakog jela. Također, sirće se koristi u brojnim kulinarskim trikovima.

Produžava rok trajanja bobičastog voća

Bobičasto voće, naročito organsko, ima vrlo kratak rok trajanja. Borovnice, maline, kupine i drugo voće mogu početi da trule već u roku od 24 sata od kupovine. Da biste to spriječili, važno je da ih operete čim donesete kući.

Izvadite voće iz ambalaže i potopite ga u mješavinu vode i sirćeta u razmjeri 5:1. Na jedan litar vode dodajte oko 200 ml sirćeta i ostavite da odstoji oko pet minuta. Istraživanja su pokazala da sirćetna kiselina pomaže u uništavanju spora buđi i bakterija na površini voća, čime se produžava njegov rok trajanja. Nakon ispiranja nećete osjetiti ukus sirćeta.

Olakšava ljuštenje jaja

Ljuštenje kuhanih jaja ponekad može biti prava muka jer se ljuska teško odvaja od bjelanca. Da biste to olakšali, dodajte malo sirćeta, oko dvije kašičice u vodu u kojoj kuhate jaja. Sirće omekšava ljusku i olakšava ljuštenje.

Pomaže kod poširanja jaja

Alkoholno sirće također olakšava poširanje jaja. Dodajte jednu kašičicu bijelog sirćeta u vrelu vodu u kojoj poširate jaje. Kiselina pomaže da se jaje ne raspadne i da bjelance zadrži oblik.

Pomaže pri kuhanju krompira

Za savršeno skuvan krompir, idealan za krompir-salatu, korisno je dodati malo sirćeta. Prema magazinu Home Cook World, u krompir koji se kuva oko 30 minuta treba dodati sirće u ključalu vodu oko 13. minuta kuvanja. Dodavanje sirćeta stvara tanku koricu na spoljašnjem sloju krompira, što pomaže da zadrži oblik i ne postane kašast.

Spašava presoljeno jelo

Ako ste presolili supu, varivo ili gulaš, dodajte malo sirćeta kako biste uravnotežili ukuse.

Omekšava žilavo meso

Sirće je čest sastojak marinada jer efikasno omekšava žilavo meso. Možete koristiti vinsko, jabukovo ili običnog bijelog sirćeta.

Ubrzava dizanje tijesta

Ako u tijesto za hljeb dodate jednu kašiku jabukovog sirćeta, tijesto će se brže i bolje podići. Sirće reaguje s kvascem, ubrzava njegovu aktivaciju i daje hljebu prijatan ukus.