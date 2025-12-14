Sipajte ključalu vodu u veš mašinu i riješite problem neprijatnih mirisa

Sipajte ključalu vodu u veš mašinu trik je koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a sve zbog toga što se u vremenu kada nam kućanski uređaji olakšavaju život često zaboravi da i oni sami zahtijevaju povremeno čišćenje, pa se u mašini može nakupiti buđ i neugodan miris koji se brzo širi cijelim domom.

Kako jednostavan trik vraća svježinu uređaju

Popularna korisnica TikToka, poznata pod imenom “theweescottycleaners”, otkrila je kako se neugodni mirisi mogu ukloniti bez troškova i bez ikakvog ribanja.

Kada se u fioku sipa ključala voda, ona prolazi kroz to crevo, temeljito ga ispire i uklanja izvor neugodnog mirisa. Postupak se može ponoviti nekoliko puta, a mnogi su priznali da nisu imali pojma da se problem može riješiti tako jednostavno.

Osim ovoga, stručnjaci podsjećaju da fioku za deterdžent treba s vremena na vrijeme izvaditi, potopiti u toplu sapunicu, dobro istrljati kako bi se uklonili ostaci deterdženta i omekšivača, te je potom isprati i osušiti.

Gumena brtva oko vrata često skriva nakupine prljavštine i treba je prebrisati krpom natopljenom u rastvor vode i sirćeta, uz provjeru ima li skrivenih dlačica ili buđi.

Dodatne navike koje produžuju životni vijek mašine

Bubanj se može osvježiti tako što se u njega sipa malo sode bikarbone i dvije šolje bijelog sirćeta, nakon čega se pokrene najduži i najtopliji program bez veša. Time se uklanjaju naslage koje doprinose stvaranju mirisa.

Filter veš mašine takođe zahtijeva povremeno čišćenje, a prije otvaranja dobro je provjeriti uputstvo proizvođača, jer se način čišćenja razlikuje od modela do modela.

Redovno održavanje sprječava stvaranje neugodnih mirisa i osigurava da mašina pouzdano radi iz dana u dan, pa je nekoliko jednostavnih koraka sasvim dovoljno da uređaj ostane čist i funkcionalan.