Ovo su najčešće greške pri pranju koje uništavaju veš mašinu

Veš mašina u prosjeku radi oko deset godina, ali se njen vijek može znatno skratiti ako se koristi nepravilno. Male promjene u navikama i redovno održavanje mogu produžiti životni vijek uređaja i spriječiti skupe kvarove.

Pretrpavanje bubnja i posljedice

Punjenje bubnja „do vrha“ otežava protok vode i deterdženta, pa veš ne bude dobro opran. Osim toga, motor i ležajevi se dodatno opterećuju, što dovodi do bržeg trošenja. Idealno je bubanj napuniti do otprilike 75% kapaciteta, odnosno ostaviti dovoljno prostora da ruka može stati iznad veša.

Kada deterdženta ima previše

Mnogi misle da veća količina deterdženta znači i čišći veš, ali to nije tačno. Višak deterdženta se taloži u mašini i na odjeći, može izazvati iritacije kože i doprinosi neprijatnim mirisima. Posebno je problematično kada nakon pranja odmah zatvorite vrata i ladicu za deterdžent, jer vlaga ostaje zarobljena unutra.

Program održavanja i čišćenje filtera

Kako bi mašina ostala čista, jednom mjesečno pustite prazan program na 60–90 stepeni, uz malo deterdženta ili posebno sredstvo za čišćenje mašine. Time se uklanjaju bakterije i naslage. Filter je najbolje očistiti svaka četiri do šest sedmica, jer zapušen filter može izazvati probleme s odvodom i pojavu neprijatnih mirisa.

Provjetravanje nakon pranja

Ako vrata i ladicu za deterdžent ostavite blago odškrinute, vazduh će slobodno cirkulisati i spriječiti nastanak plijesni i ustajalih mirisa. Tako se produžava trajnost mašine i čuva svježina veša.

Razvrstavanje odjeće i poštivanje uputstava

Pravilno razvrstavanje rublja ne znači samo odvajanje bijelog i obojenog, nego i odvajanje po vrsti materijala. Uvijek pratite uputstva s etiketa – program, temperatura i brzina centrifuge prilagođeni su materijalima i čuvaju i tkaninu i mašinu.