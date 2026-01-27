Mogući prekidi vodosnabdijevanja u dvije gradske ulice

Selma Jatić
Mogući prekidi vodosnabdijevanja u dvije gradske ulice
Mogući prekidi vodosnabdijevanja u dvije gradske ulice

U pojedinim dijelovima Tuzle jutros se izvode radovi na sanaciji kvarova na cjevovodu, zbog čega je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja.

Od 8:15 sati radovi se izvode u ulicama Branislava Nušića i Gine Herman, dok je od 9:20 sati sanacija u toku u ulici Amalije Lebeničnik i dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija navode da je vodosnabdijevanje na području grada Tuzle u cjelini uredno i da nema planiranih dugotrajnijih obustava. Građanima u pogođenim ulicama preporučuje se strpljenje do okončanja radova.

