Tuzla: Povremena obustava saobraćaja zbog sanacije klizišta

Služba civilne zaštite Grada Tuzle obavještava građane da od 22.05.2026. godine počinju radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu u naselju Gradovrh u Mjesnoj zajednici Solina.

Zbog izvođenja radova dolazit će do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade, na dionici od broja 114 do broja 540.

Povremene obustave saobraćaja bit će na snazi do završetka radova.

Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova na sanaciji klizišta, poručuju iz gradske Služba civilne zaštite.