Završena sanacija dijela ulice Vrapče u Tuzli

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

U Tuzli su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela ulice Vrapče, na potezu od zgrade Elektrodistribucije Tuzla do broja 35. Riječ je o projektu kojim je unaprijeđena lokalna putna infrastruktura, s ciljem povećanja sigurnosti i kvaliteta svakodnevnog kretanja građana.

Iz Gradske uprave navode da je sanacijom obuhvaćena dionica koja je ranije bila u lošem stanju, te da će novi asfalt omogućiti sigurnije odvijanje saobraćaja i bolje uslove za stanovnike ovog dijela grada.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se nastavlja kontinuitet ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu.

„Grad Tuzla nastavlja ulagati u modernizaciju putne infrastrukture, s ciljem poboljšanja svakodnevnog života svih građana“, kazao je Lugavić.

On je uputio i zahvalnost stanovnicima ovog naselja na razumijevanju tokom trajanja radova.

„Hvala građanima na strpljenju i saradnji tokom izvođenja radova“, dodao je gradonačelnik.

