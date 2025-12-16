Počinju radovi na sanaciji trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića

Jasmina Ibrahimović

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će od srijede, 17.12.2025. godine, započeti izvođenje radova na sanaciji dijela trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića, uz desnu saobraćajnu traku ulice, gledano iz pravca juga (od posljednjeg kioska ispod objekta UKC-a Tuzla do skretanja u ulicu Bogdana Đukića).

Tokom izvođenja radova neće doći do potpune obustave saobraćaja, već se mogu očekivati povremena preusmjerenja saobraćaja, kao i otežano i usporeno kretanja vozila, u zavisnosti od dinamike izvođenja radova na putnoj infrastrukturi.

Mole se građani i svi učesnici u saobraćaju da, do okončanja radova, prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Upozorenje vozačima: Zatvorena raskrsnica prema ulici Hendek

Istaknuto

Završna faza radova na privremenom kružnom toku u Džindić mahali

Tuzla i TK

Počinju radovi: Tuzla uskoro bogatija za još jedan kružni tok

Istaknuto

Završeni radovi sanacije i asfaltiranja u ulici Alije Isakovića u Tuzli

Istaknuto

Počinje asfaltiranje u ulicama Vikaljska i Donji Mosnik, saobraćaj privremeno obustavljen

Istaknuto

Sutra počinju radovi na uspostavi privremenog kružnog toka kod Džindijske džamije

Sport

Boxing Academy Dervoz završio sezonu na 9. mjestu: Najbolji među tuzlanskim klubovima

Istaknuto

Kraj čekanja na aerodromima? Posebni šalteri za državljane BiH stižu u roku od 90 dana

Istaknuto

Zimski raspust u TK: Evo kada počinje, koliko traje i kada se učenici vraćaju u klupe

Istaknuto

Vozači oprez: Smanjena vidljivost na samo 50 metara zbog magle

BiH

Hoće li Vijeće ministara danas odlučiti o zakonima važnim za evropski put BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]