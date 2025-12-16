Počinju radovi na sanaciji trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će od srijede, 17.12.2025. godine, započeti izvođenje radova na sanaciji dijela trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića, uz desnu saobraćajnu traku ulice, gledano iz pravca juga (od posljednjeg kioska ispod objekta UKC-a Tuzla do skretanja u ulicu Bogdana Đukića).

Tokom izvođenja radova neće doći do potpune obustave saobraćaja, već se mogu očekivati povremena preusmjerenja saobraćaja, kao i otežano i usporeno kretanja vozila, u zavisnosti od dinamike izvođenja radova na putnoj infrastrukturi.

Mole se građani i svi učesnici u saobraćaju da, do okončanja radova, prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.