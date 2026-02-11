Saniran i asfaltiran dio ulice Vrapče u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Saniran je i asfaltiran dio ulice Vrapče u Tuzli, na dionici od zgrade Elektrodistribucije Tuzla do kućnog broja 35, nakon što je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica privela kraju planirane radove na putnoj infrastrukturi.

Radovi su obuhvatili sanaciju oštećenog kolovoza i novo asfaltiranje, čime su poboljšani uslovi za saobraćaj i sigurnije kretanje vozila i pješaka u ovom dijelu grada. Riječ je o dionici koja je ranije bila u lošijem stanju, pa je intervencija bila uvrštena u program redovnog uređenja lokalne mreže ulica.

Iz nadležne službe navode da je asfaltiranje dijela ulice Vrapče završeno u predviđenom roku, uz zahvalnost stanovnicima ovog naselja na strpljenju i saradnji tokom izvođenja radova.

