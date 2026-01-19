Potpisani ugovori za sanaciju šteta od požara u Tuzli i Vlasenici

Jasmina Ibrahimović

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak potpisao je ugovore s gradonačelnikom Grada Tuzle Zijadom Lugavićem i načelnikom općine Vlasenica Miroslavom Kraljevićem o korištenju dodijeljenih sredstava za sanaciju šteta nastalih uslijed požara. Ugovor s Gradom Tuzlom potpisan je danas, a s Općinom Vlasenica prošloga tjedna.

U kolovozu 2025. godine u Vlasenici je požar zahvatio dvije zgrade pod istim krovom, pri čemu je vatra oštetila deset stanova, a procijenjena materijalna šteta iznosi 1.000.000 KM. Za saniranje posljedica požara osigurana su određena sredstva od vlasti Republike Srpske, ali su ona nedostatna za potpunu obnovu i sanaciju štete. U studenom 2025. godine u Tuzli je požar zahvatio Dom umirovljenika, gdje je uz ljudske gubitke, evidentna i velika materijalna šteta.

Zbog toga je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prosincu prošle godine odobrilo iz tekuće proračunske rezerve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine sredstva za lokalne uprave u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM, od čega za Grad Tuzlu 700.000 KM, a za Općinu Vlasenica 300.000 KM.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vatrogasci Tuzla upozoravaju: Karcinogeni u vatrogastvu ostaju i nakon požara

Tuzla i TK

Požar izbio na porodičnoj kući u Kalesiji

Vijesti

Eksplozija tokom novogodišnje proslave u Švicarskoj: Desetine poginulih i više od...

Istaknuto

Određen pritvor za Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović

Istaknuto

Vijeće ministara BiH odobrilo 700 000 KM za sanaciju posljedica požara...

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe u vezi s požarom u Domu penzionera u...

Tuzla i TK

Slučaj Milkunić: Sud BiH vratio optužnicu, Tužilaštvo je povuklo

Istaknuto

CIK BiH raspisao konkurs za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Danas je plavi ponedjeljak: Zašto ga zovu “najdepresivnijim” danom u godini?

Sport

ŽFK Sloboda 2024 Tuzla pustila u rad novu zvaničnu web stranicu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]