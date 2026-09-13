Organizacija ormara za novu sezonu: Kako uštedjeti vrijeme i izbjeći nered

Organizacija ormara pred početak nove sezone može značajno olakšati svakodnevno spremanje, smanjiti jutarnju nervozu i pomoći da garderoba koju zaista nosimo bude preglednija i dostupnija.

Dolazak jeseni za mnoge znači i vrijeme za preslagivanje garderobe, odlaganje ljetnih stvari i vraćanje toplijih komada u prvi plan. Iako taj posao često djeluje kao obaveza koju je lako odgađati, uz dobar raspored može biti mnogo jednostavniji nego što se čini.

Dobro organizovan ormar ne znači nužno savršeno složene police, nego prostor u kojem se lako pronalazi ono što je potrebno i u kojem nema nepotrebnih stvari.

Kako piše Net.hr, sezonsko preslagivanje garderobe može biti dobra prilika da se preispita lični stil, ukloni višak odjeće i napravi funkcionalniji raspored.

Počnite od potpunog pražnjenja ormara

Jedan od najjednostavnijih načina da se vidi šta se zaista nalazi u ormaru jeste potpuno pražnjenje polica i ladica.

Tek kada je sva garderoba na jednom mjestu lakše je procijeniti šta se i dalje nosi, šta može biti poklonjeno ili prodano, a šta više nema smisla čuvati.

Odjeća koja više ne odgovara, nije nošena duže vrijeme ili ne odgovara trenutnom stilu često samo zauzima prostor.

Jedan od praktičnih trikova jeste okrenuti sve vješalice u istom smjeru na početku sezone. Nakon nekoliko mjeseci lako se može vidjeti koji komadi nisu ni jednom korišteni.

Džempere je bolje slagati nego vješati

Nakon selekcije slijedi pravilno čuvanje garderobe.

Košulje, sakoi, haljine i odjevni komadi koji se brzo gužvaju najbolje je držati na vješalicama. Teže džempere i pletene komade bolje je složiti na police jer se na vješalicama mogu rastegnuti i izgubiti oblik.

Majice, sportska odjeća i slični komadi također mogu biti složeni, posebno ako su raspoređeni tako da svaki komad ostane vidljiv.

Organizacija ormara postaje mnogo jednostavnija kada je garderoba grupisana prema vrsti, pa su hlače uz hlače, majice uz majice, a košulje na jednom mjestu.

Iskoristite i prostor koji obično ostaje prazan

U manjim ormarima posebno je važno iskoristiti vertikalni prostor.

Dodatne police iznad šipke mogu poslužiti za kutije, sezonske stvari ili obuću, dok se vrata ormara mogu koristiti za organizatore za kaiševe, šalove, nakit ili sitnije modne dodatke.

Tanke vješalice također mogu osloboditi više prostora u odnosu na različite i glomazne modele.

Čizme je poželjno držati uspravnim kako ne bi izgubile oblik, dok šalovi i drugi manji dodaci mogu biti složeni u ladice sa pregradama.

Sistem treba biti jednostavan za održavanje

Najbolja organizacija ormara nije ona koja izgleda savršeno nekoliko dana, nego ona koja se može održavati tokom cijele sezone.

Praktično pravilo može biti da se nakon kupovine novog komada garderobe razmisli postoji li nešto staro što se više ne koristi i može biti uklonjeno.

Povremeno kratko preslagivanje polica također može spriječiti da se ormar ponovo pretvori u prostor u kojem se stvari gomilaju jedna preko druge.

Cilj nije da ormar izgleda kao fotografija iz kataloga, nego da bude prilagođen svakodnevnim navikama i da odijevanje učini jednostavnijim.