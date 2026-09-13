Vrijeme u BiH sutra stabilnije, temperature do 29 stepeni

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Vrijeme u BiH sutra će biti uglavnom stabilno, uz umjerenu, a ponegdje u Bosni i povećanu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

U jutarnjim satima u pojedinim dijelovima Bosne moguća je magla, posebno u kotlinama i uz riječne tokove.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 9 do 15 stepeni, na jugu do 20, dok će dnevne vrijednosti iznositi između 18 i 24 stepena. U Hercegovini će biti toplije, uz temperature do 29 stepeni.

Vrijeme u BiH pratit će i povoljne biometeorološke prilike. Više sunčanih intervala i postepeni porast temperature trebali bi pozitivno djelovati na većinu stanovništva.

Manje poteškoće kod osjetljivijih osoba moguće su tokom jutra zbog svježijeg vremena i lokalne pojave magle, ali bi se tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale smanjivati kako dan bude odmicao.

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