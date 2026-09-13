Više od 70 posto mladih nakon školovanja planira otići iz BiH

Više od 70 posto mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon završetka školovanja, pokazali su rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Istovremeno, više od polovine mladih nema povjerenje u političare.

Podaci ukazuju na nezadovoljstvo mladih životnim uslovima i mogućnostima koje im se nude u BiH. Kao jedan od ključnih problema izdvajaju nedostatak perspektive, ali i nepovjerenje u politički sistem.

U KULT-u posebno ukazuju na slabu uključenost mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, mladi čine između 12 i 15 posto ukupnog broja kandidata na izbornim listama, dok je njihovo učešće u kreiranju političkih programa i strateških platformi još manje.

Mladi kao važne uslove za ostanak navode mogućnost zaposlenja i rješavanje stambenog pitanja. U Studentskom parlamentu Univerziteta u Banjoj Luci smatraju da bi upravo ove oblasti trebale biti među prioritetima kako bi se mladima omogućilo da svoju budućnost grade u BiH.

Predsjednica Udruženja građana „Oštra nula“ Milica Pralica smatra da je dio problema i u razočaranju mladih političkim sistemom. Kako navodi, mladi često ne vide dovoljno prostora da utiču na promjene niti osjećaju da im se pružaju stvarne prilike.

Rezultati istraživanja tako ponovo otvaraju pitanje položaja mladih u BiH i razloga zbog kojih veliki broj njih svoju budućnost planira graditi izvan zemlje.