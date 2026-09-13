Mršavljenje nije samo broj na kalorijskoj aplikaciji: Važno je i šta jedemo

Kada je riječ o gubitku kilograma, kalorijski unos je važan, ali stručnjaci upozoravaju da nije dovoljno posmatrati samo broj kalorija koje pojedemo tokom dana. Važnu ulogu imaju i sastav hrane, stepen njene obrade, količina proteina i vlakana, kao i navike koje utiču na apetit i osjećaj sitosti.

Nije svaka kalorija jednaka u smislu načina na koji određena namirnica utiče na organizam. Hrana bogata proteinima i vlaknima uglavnom duže održava osjećaj sitosti, dok se kod mnogih ultraobrađenih proizvoda može lakše dogoditi da pojedemo veću količinu nego što smo planirali.

To je pokazalo i istraživanje Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), u kojem su učesnici tokom perioda kada su jeli ultraobrađenu hranu unosili u prosjeku oko 500 kalorija više dnevno nego na prehrani baziranoj na minimalno prerađenim namirnicama. Učesnici su tokom prve prehrane dobijali na težini, a tokom druge je zabilježen gubitak težine.

Zbog toga se kod mršavljenja ne treba fokusirati samo na tabelu s kalorijama. Veću pažnju vrijedi posvetiti tome koliko je obrok hranjiv, sadrži li dovoljno proteina i vlakana te koliko dugo nakon njega ostajemo siti.

Prednost bi trebalo davati povrću, voću, mahunarkama, integralnim žitaricama, orašastim plodovima i drugim minimalno prerađenim namirnicama, uz umjeren unos proizvoda s velikom količinom dodatog šećera, soli i masti. Istraživanja pokazuju da smanjenje udjela ultraobrađene hrane može olakšati kontrolu ukupnog energetskog unosa.

To ipak ne znači da kalorije nisu bitne. Za gubitak tjelesne mase i dalje je potreban energetski deficit, ali način na koji ga ostvarujemo može značajno uticati na glad, sitost i održivost prehrane.

Zato cilj ne bi trebao biti samo „pojesti što manje“, nego napraviti prehranu koja je dovoljno kvalitetna i zasitna da se može održati dugoročno.