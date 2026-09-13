Dijete na prednjem sjedištu može vozača koštati do 1.000 KM

Dijete na prednjem sjedištu automobila može vozača u Bosni i Hercegovini koštati od 400 do 1.000 KM ukoliko je mlađe od 12 godina, jer zakon takav način prevoza zabranjuje osim u jasno propisanom izuzetku.

Prema Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, dijete mlađe od 12 godina ne smije se prevoziti na suvozačevom sjedištu. Pri tome je ključna dob djeteta, a ne njegova visina.

Izuzetak postoji za djecu mlađu od dvije godine. Ona se mogu prevoziti naprijed samo ako su smještena u odgovarajuću sigurnosnu sjedalicu postavljenu suprotno od smjera kretanja vozila. Suvozački zračni jastuk tada mora biti isključen ili vozilo ne smije imati zračni jastuk na tom mjestu, a dijete mora biti pravilno vezano.

Pravila važe i za zadnje sjedište

Posebna pravila odnose se i na djecu koja se prevoze na zadnjem sjedištu. Dijete mlađe od pet godina mora biti pravilno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je pričvršćena za vozilo.

Djeca starija od pet, a mlađa od 12 godina, moraju koristiti odgovarajući podmetač prilagođen njihovoj visini uz sigurnosni pojas ili biti pravilno vezana u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici.

Za nepravilno korištenje sigurnosne sjedalice i druge prekršaje propisanih pravila prevoza djece zakon predviđa i posebne novčane kazne.

Zbog toga samo vezivanje djeteta sigurnosnim pojasom nije dovoljno u svim situacijama. Kada je riječ o djetetu na prednjem sjedištu, roditelji i drugi vozači trebaju obratiti posebnu pažnju na dob djeteta i zakonom propisane uslove.