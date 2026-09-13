Lejla Njemčević među deset najboljih na svijetu

Lejla Njemčević osvojila je osmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u maraton disciplini, održanom u italijanskom San Martino di Castrozza, čime je još jednom potvrdila status jedne od najboljih svjetskih biciklistkinja u ovoj disciplini.

Takmičarke je dočekala izuzetno zahtjevna staza duga 95 kilometara, sa čak 4.000 metara visinskog uspona.

Bh. biciklistkinja utrku je otvorila oprezno i držala priključak sa vodećom grupom. Iako su prognoze ranije najavljivale kišu, visoke temperature prethodnih dana osušile su stazu, što joj nije odgovaralo s obzirom na to da najbolje rezultate često ostvaruje u težim i blatnjavim uslovima.

U drugom i najzahtjevnijem dijelu utrke Lejla Njemčević uspjela je pojačati tempo, napredovati za dvije pozicije i na kraju osvojiti osmo mjesto.

Nakon utrke istakla je da je ponosna što je Bosnu i Hercegovinu još jednom predstavila među najboljima na svijetu te da joj je ova utrka, uprkos teškim uslovima, jedna od najdražih u karijeri.

Za Njemčević nema mnogo odmora, jer je već naredne sedmice očekuje novi nastup na utrci Svjetskog kupa u španskoj Gironi.