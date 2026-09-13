Vrijeme u BiH danas ugodnije: Tokom dana više sunca, na jugu do 29 stepeni

Vrijeme u BiH danas će donijeti nešto povoljnije prilike nego prethodnih dana. U većem dijelu Bosne jutro će biti oblačnije, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje i sve više sunčanih perioda.

U centralnim i sjevernijim krajevima Bosne naoblaka će se ponegdje zadržati duže tokom prijepodneva, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz tek povremenu malu oblačnost.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 9 i 15 stepeni, dok će na jugu biti toplije, do 20 stepeni. Tokom dana očekuje se od 18 do 24 stepena, a u Hercegovini i do 29.

Uz stabilnije vrijeme u BiH, povoljnija će biti i biometeorološka slika. Svježije jutro tokom dana zamijenit će toplije vrijeme i sunčani intervali, što bi kod većine ljudi trebalo pozitivno uticati na raspoloženje i opće stanje.

Kod hroničnih bolesnika i meteoropata tegobe bi trebale biti slabije izražene, iako nešto duže zadržavanje magle i niske naoblake u unutrašnjosti može tokom prijepodneva izazvati manje poteškoće kod osjetljivijih osoba.

Danas će biti pogodno i za boravak na otvorenom, uz preporuku da se zbog svježijeg jutra i toplijeg dijela dana odjeća prilagodi promjenama temperature.