Vrijeme u BiH danas ugodnije: Tokom dana više sunca, na jugu do 29 stepeni

RTV SLON
Vremenska prognoza

Vrijeme u BiH danas će donijeti nešto povoljnije prilike nego prethodnih dana. U većem dijelu Bosne jutro će biti oblačnije, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje i sve više sunčanih perioda.

U centralnim i sjevernijim krajevima Bosne naoblaka će se ponegdje zadržati duže tokom prijepodneva, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz tek povremenu malu oblačnost.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 9 i 15 stepeni, dok će na jugu biti toplije, do 20 stepeni. Tokom dana očekuje se od 18 do 24 stepena, a u Hercegovini i do 29.

Uz stabilnije vrijeme u BiH, povoljnija će biti i biometeorološka slika. Svježije jutro tokom dana zamijenit će toplije vrijeme i sunčani intervali, što bi kod većine ljudi trebalo pozitivno uticati na raspoloženje i opće stanje.

Kod hroničnih bolesnika i meteoropata tegobe bi trebale biti slabije izražene, iako nešto duže zadržavanje magle i niske naoblake u unutrašnjosti može tokom prijepodneva izazvati manje poteškoće kod osjetljivijih osoba.

Danas će biti pogodno i za boravak na otvorenom, uz preporuku da se zbog svježijeg jutra i toplijeg dijela dana odjeća prilagodi promjenama temperature.

pročitajte i ovo

BiH

Vrijeme u BiH sutra stabilnije: Više sunca i temperature do 29...

BiH

Stižu hladna jutra: Na planinama moguć i mraz

BiH

Ekstremno topla ljeta postaju sve češća: Nekada gotovo nezamisliva, danas nova...

BiH

Vrijeme u BiH danas promjenljivo: Ponegdje kiša, temperature do 30 stepeni

Vijesti

Vremenska prognoza: Stiže najavljeno zahlađenje

BiH

Promjenjivo vrijeme, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina

BiH

Vrijeme u BiH sutra stabilnije: Više sunca i temperature do 29 stepeni

Istaknuto

Vodosnabdijevanje u Tuzli otežano u više naselja zbog kvarova na cjevovodu

BiH

UKC Tuzla objavio listu nedostajućih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH

Vijesti

Sloboda osvojila bod protiv Zvijezde

Istaknuto

Akcije darivanja krvi naredne sedmice u Tuzli, Srebreniku i Živinicama

Učitati više