UKC Tuzla objavio listu nedostajućih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH

Nedostajući lijekovi koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH nije dostavio Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla objavljeni su na zvaničnoj stranici ove zdravstvene ustanove.

Prema podacima UKC-a Tuzla, na dan 11. septembra 2026. godine nije bilo dostavljeno šest lijekova.

Na listi se nalaze Idarubicin ampule, Mitoxantron ampule, Vinblastin ampule od 10 mg, Pemetreksed ampule od 500 mg, Letrozol tablete od 2,5 mg i Abirateron tablete od 500 mg.

Riječ je o lijekovima koji se koriste u liječenju različitih oboljenja, uključujući i onkološka, zbog čega UKC Tuzla redovno objavljuje informacije o njihovoj dostupnosti.

Lista nedostajućih lijekova odnosi se na stanje evidentirano 11. septembra, a dostupnost pojedinih terapija može se mijenjati u zavisnosti od novih isporuka.