Komemoracija Emiru Baliću u ponedjeljak u Mostaru

RTV SLON

Emir Balić, legendarni mostarski skakač i jedan od simbola grada na Neretvi, bit će ispraćen komemoracijom koja će u ponedjeljak biti održana u Narodnom pozorištu Mostar.

Komemoracija je zakazana za 18 sati, a organizuju je Klub skakača u vodu „Mostari“, Centar za mir i multietničku saradnju i predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.

Iz organizacionog odbora pozvali su porodicu, prijatelje, skakače, sportske radnike, predstavnike institucija, građane Mostara i sve poštovaoce lika i djela Emira Balića da prisustvuju komemoraciji i odaju mu posljednju počast.

Naveli su da se okupljaju kako bi odali počast čovjeku koji je svojim životom i djelom ostavio neizbrisiv trag u Mostaru, posebno kroz bogatu skakačku karijeru i vezu sa Starim mostom.

Emir Balić bio je počasni predsjednik Kluba skakača u vodu „Mostari“, a njegovo ime decenijama je bilo vezano za tradiciju skokova sa Starog mosta i sportski identitet Mostara.

Komemoracija će biti prilika da se porodica, prijatelji, sportski radnici i građani oproste od čovjeka koji je obilježio jednu od najprepoznatljivijih mostarskih tradicija.

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