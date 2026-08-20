Živjela je za mir i ljude: Komemoracija za Almu Džinić-Trutović

Komemoracija za Almu Džinić-Trutović, dugogodišnju mirovnu i humanitarnu radnicu iz Tuzle, bit će održana 24. augusta u Narodnom pozorištu Tuzla, od 17:30 do 18:30 sati.

Komemoraciju organizuju Udruženje „Prijateljice“ i Mreža mladih ujedinjenih u miru „YU Peace“, organizacije s kojima je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman.

„Pozivamo vas na Komemoraciju u sjećanje na našu Almu Džinić-Trutović“, navedeno je u pozivu koji je objavilo Udruženje „Prijateljice“.

Život posvećen ljudima i miru

Alma Džinić-Trutović preminula je 8. augusta u 53. godini života, a na vječni počinak ispraćena je 11. augusta. Dženaza je klanjana ispred džamije u Planama, nakon čega je obavljen ukop na mezarju Plane.

Iza nje su ostale godine rada posvećene mladima, izgradnji mira, nenasilju, ljudskim pravima i pomoći ljudima kojima je podrška bila najpotrebnija.

Kao dugogodišnja regionalna koordinatorica Mreže mladih ujedinjenih u miru „YU Peace“, učestvovala je u brojnim programima kroz koje su se povezivali mladi iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, učili razgovarati jedni s drugima i graditi odnose uprkos podjelama i predrasudama.

Brojni Tuzlaci pamte je i po humanitarnom angažmanu tokom migrantske krize, kada je pomagala ljudima koji su se zatekli na tuzlanskoj autobuskoj stanici, donoseći im hranu i druge potrepštine.

Komemoracija za Almu bit će prilika da se njeni prijatelji, saradnici i svi ljudi koji su je poznavali još jednom okupe i prisjete njenog života, rada i vrijednosti za koje se zalagala.