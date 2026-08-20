CIK traži 117 operatera za biračka mjesta u Tuzli, naknada 310 KM

Operateri na biračkim mjestima u Tuzli bit će angažovani za predstojeće Opće izbore 2026. godine, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži ukupno 117 osoba za područje Tuzle. Za ovaj angažman predviđena je neto naknada od 310 KM.

Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresirane građane da se prijave na javni konkurs CIK-a BiH, čiji rok ističe u petak, 21. augusta 2026. godine.

Šta će raditi operateri na biračkim mjestima?

Operater će na biračkom mjestu pružati tehničku podršku biračkom odboru prilikom korištenja specifičnih izbornih tehnologija koje će biti primjenjivane na Općim izborima 2026. godine.

Posao će se obavljati prema uputstvima Centralne izborne komisije BiH, a kandidati koji budu odabrani morat će proći obaveznu obuku i certificiranje.

Za operatere na biračkim mjestima u Tuzli mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu najmanje srednju školu, odnosno IV stepen stručne spreme, poznaju rad na računaru i osnove informacionih tehnologija te imaju razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Od kandidata se očekuje i sposobnost rada prema utvrđenim procedurama, snalaženje u dinamičnom radnom okruženju te spremnost za obaveznu obuku.

Koju dokumentaciju treba dostaviti?

Uz popunjenu prijavu na javni konkurs potrebno je dostaviti potpisanu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH, kao i kopiju svjedodžbe o završenoj srednjoj školi.

Prijava i potrebna dokumentacija mogu se poslati elektronskim putem na adresu [email protected], poštom na adresu Centralne izborne komisije BiH, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, ili predati lično u sjedištu CIK-a BiH.

Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je sve zainteresirane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno prijave, s obzirom na to da konkurs za operatere na biračkim mjestima u Tuzli ostaje otvoren do 21. augusta.

Fokus ključna riječ: operateri na biračkim mjestima u Tuzli

Meta opis: CIK BiH traži 117 operatera na biračkim mjestima u Tuzli za Opće izbore 2026. godine. Naknada iznosi 310 KM, a rok za prijavu je 21. august.